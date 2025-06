Cahill non ci ripensa, la frase su Sinner che sa di addio: "È stato..."

Il Roland Garros e il ko in finale fanno ormai parte del passato per Jannik Sinner , concentrato esclusivamente sull' ATP 500 di Halle . Proprio dalla località tedesca il supercoach del numero uno al mondo, Darren Cahill , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Numerosi i temi toccati, dalle qualità di Sinner al percorso fatto insieme: " Ha un’etica del lavoro straordinaria , è resiliente sotto pressione, sempre calmo, curioso e fa domande perché vuole migliorare. Inoltre non ha paura di prendersi dei rischi." Ciò che rende più orgoglioso Cahill, invece, è "il coraggio ." Il coach australiano ha spiegato: "Era già fortissimo, tanto da essere vicino alla top 10 a 19 anni. Poteva restare dov’era, invece ha voluto cambiare per migliorare e ha accettato la sfida.”

La frase di Cahill che sa di addio

Dalle parole di Cahill, però, emerge anche come la collaborazione con Sinner sia ormai prossima ai titoli di coda. Nonostante l'azzurro sia intenzionato a fare un ultimo tentativo per convincerlo a restare, Darren sembra aver preso la sua decisione: "Per me è stato davvero un onore lavorare con Jannik, ma anche con Simone Vagnozzi, che ha fatto un lavoro straordinario." Cahill ha poi scherzato: "Voi in Italia siete fortunati ad averlo. Se un giorno non lo vorrete più, ce lo prendiamo noi in Australia.” Infine, un commento sulla finale del Roland Garros persa contro Alcaraz: "Eravamo tutti orgogliosi di lui, per come ha giocato, ma anche per come ha lottato e per come ha parlato dopo la sconfitta. Ha mostrato una maturità incredibile. Contraccolpo? Pensiamo un giorno alla volta, lui e Alcaraz si affronteranno spesso nel prossimo decennio."