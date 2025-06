Prima l'esultanza liberatoria, con quella vena che si gonfia sul collo e che ricorda quel Daniele De Rossi, già idolo di Flavio Cobolli , poi l'analisi del match vinto con Shapovalov dopo una battaglia senza esclusione di colpi al torneo di Halle in Germania , che il tennista romano e romanista ha fatto suo al tie break del terzo e decisivo set.

"Alla fine lotto sempre"

Recuperata lucidità, Cobolli inizia da ciò che non è andato: "Oggi sono un po' inca***to perché avevo la partita in mano dopo il primo set e ci sono ancora delle lacune mentali che devo gestire meglio. Quando lui ha servito per i match ero preoccupato, ma alla fine lotto sempre e un'altra volta sono riuscito a girare una partita quasi persa. Sono comunque felice del gioco e del risultato".

"Devo migliorare velocemente"

Proseguendo la sua analisi ai microfoni di Sky Sport, Cobolli osserva: "Ci sono tante cose che vanno migliorate, e anche velocemente. Sono arrivato qua senza neanche un giorno sull'erba, mi sono allenato sul cemento. Non avevo buone sensazioni, però da subito ho trovato un buon feeling con il campo rispetto allo scorso anno. Mi sento migliorato, sono competitivo e questo mi aiuta a restare aggrappato ai match".