Bufera Bertolucci, risponde a tutte le critiche social su Bocelli e Sinner: "Idiozia..."

Come sempre, più di sempre, Paolo Bertolucci non le manda a dire. Non solo bolla come "idiozia a livelli massimi" qualsiasi battuta di pessimo gusto, ma poi risponde anche a tono a chi critica la decisione di Jannik Sinner di collaborare con Andrea Bocelli. E non lo fa con un solo tweet, ma con parecchie risposte tono a tono. Nello specifico, Bertolucci scrive: "Leggo di Sinner che non avrebbe dovuto farlo con Bocelli. Si tratta del cantante italiano più famoso al mondo. Due numeri 1!!". E, ancora: "85 milioni di dischi venduti. Qualcuno detesta Bocelli? Evidentemente Sinner non lo detesta". Facile, chiaro.