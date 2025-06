Dopo una maratona da 140' minuti di gioco, Zverev riesce ad avere la meglio in rimonta su un indomito Sonego , conquistando la qualificazione ai quarti di finale dell' Atp 500 di Halle . A testimoniare quanto sia stata dura avere la meglio sul torinese per l'idolo di casa, l'esultanza sfrenata dopo il punto decisivo, prima di andare a rete ad abbracciare e rincuorare l'avversario, che ha mandato in visibilio il pubblico tedesco.

L'urlo di Zverev accende la Owl Arena

È stata dura per Zverev, che si è ritrovato sotto di un set, chiuso da Sonego sul 6-3. Vinto il secondo parziale per 6-4, con il break del 10° gioco, il tedesco si è poi giocato punto a punto il terzo e decisivo set contro l'azzurro, risolto al tie-break per 7-2. Messo a segno l'ultimo punto, il numero 3 del mondo si è lasciato andare ad un urlo liberatorio, per poi raggiungere il rivale e raccogliere l'ovazione della Owl Arena.

Ora i quarti con Cobolli: 'derby' tra esultanze

Con il successo ai danni di Sonego, Zverev accede ai quarti di finale dove troverà Flavio Cobolli, protagonista di un successo altrettanto sofferto contro Shapovalov e che come il tedesco a fine match ha inscenato un'esultanza particolare.