Emilia-Romagna Tennis Cup: Dusan Lajovic e Rodrigo Pacheco-Mendez sono i primi due semifinalisti

Dusan Lajovic e Rodrigo Pacheco-Mendez sono i primi due semifinalisti della quarta Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo Challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Lajovic ha avuto la meglio di Francesco Maestrelli al termine di un match tanto equilibrato quanto spettacolare, con il serbo che ha sciorinato fasi di serve and volley ormai rare da ammirare sulla terra rossa. "È stata una partita molto equilibrata", commenta Lajovic. "Il caldo si è fatto sentire, ma sono stato bravo a giocare i punti importanti, e vincerla in due set. Ora ricarico le pile in vista della semifinale di domani". Dall’altra parte della rete Lajovic troverà il giovane messicano Rodrigo Pacheco-Mendez, forse la vera “sorpresa” fino a qui del torneo. Pacheco-Mendez ha superato in due set (63-62) lo spagnolo Daniel Rincon centrando così la sua prima semifinale in un torneo Challenger. "Sono davvero contento, sto vivendo giorni bellissimi qui a Sassuolo - commenta il 20enne di Merida -. Sono entrato in campo un po’ contratto perché sentivo la pressione di poter centrare per la prima volta le semifinali in un torneo ATP. Ci sono riuscito giocando un match solido come da piano partita fatto con il mio allenatore. Adesso sotto con Lajovic, un giocatore che non ha bisogno di presentazione. Ma sono qui per dare tutto me stesso". Nel tardo pomeriggio e in serata gli altri due match di singolare: la testa di serie numero 1 Carlos Taberner affronta il francese Luca Van Assche, mentre l’unico azzurro Francesco Passaro se la vedrà con Elias Ymer nel match serale sul centrale. Definite le semifinali del torneo di doppio: Erler (AUT)-Frantzen (GER) affronteranno Goldhoff (USA)-Jacq (FRA) mentre Romios (AUS)-Seggerman (USA) se la vedranno con Cervantes (SPA)-Duran (ARG).

