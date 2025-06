Bublik e l'ironia ricordando la sconfitta contro Sinner al Roland Garros: il post virale

HALLE (GERMANIA) - L'impresa che non gli era riuscita nei quarti del Roland Garros, in cui era stato battuto nettamente da Jannik Sinner , è arrivata invece negli ottavi dell'Atp 500 di Halle e Alexander Bublik l'ha celebrata anche sui social con un commento a un post divenuto presto virale.

Bublik batte Sinner a Halle: l'ironia ricordando il ko di Parigi

"I almost got him guys" ("lo avevo quasi preso ragazzi") aveva detto scherzando il kazako (n.45 Atp) al momento di analizzare la partita dominata da Sinner sulla terra rossa dello Slam di Parigi. Oggi, dopo il trionfo sull'erba dell'Atp 500 tedesco, ha ricordato proprio quella frase, usandone una simile per commentare sui social un post sulla partita da lui vinta contro l'azzurro: "I got him guys" ("L'ho preso ragazzi").