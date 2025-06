La frase di Bublik in conferenza stampa su Sinner agita i tifosi: “Due settimane fa…”

ROMA - Jannik Sinner, numero uno del mondo e campione in carica, fuori a sorpresa agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle . A batterlo è stato il kazako Aleksandr Bublik (n. 45 del ranking), che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3‑6 , 6‑3 , 6‑4 , al termine di una sfida durata circa due ore. Sinner era partito bene, dominando il primo set, ma ha subito il ritorno di Bublik. E poi il ko inaspettato.

Bublik e la frase dopo la vittoria

Al termine del match, in conferenza stampa, Bublik ha commentato così il suo successo: “La chiave del match? Le risposte vincenti. Se ho una chance di battere il numero uno, forse ce l'ho solo in questi tornei, tra uno Slam e un altro. Abbiamo giocato contro due settimane fa ed era un giocatore diverso. Io mi sono sentito bene: sono cresciuto, succede per fortuna. Non sono più il Bublik di 2 o 3 anni fa”. Il giocatore kazako è in fiducia. La vittoria contro il numero uno al mondo lo ha caricato ancora di più.