Nadal riceve da Re Felipe il titolo di Marchese: cosa significa e perché è stato chiamato così

Dal 19 giugno 2025, Rafa Nadal non è solo uno dei più grandi tennisti della storia ma anche un membro dell'aristocrazia spagnola. Re Felipe VI ha infatti concesso al tennista il titolo di Marchese. Il monarca ha approvato la nomina di Nadal a Marchese di Llevant de Mallorca , un titolo nobiliare di nuova creazione che i suoi figli potranno ereditare . Questo titolo è stato assegnato in riconoscimento dei suoi 22 titoli del Grande Slam, nonché della leadership e dello spirito indomito che hanno caratterizzato tutto il suo percorso. Ha portato il nome della Spagna in cima alla classifica grazie alla sua brillante carriera, una delle più illustri nella storia del tennis. Ha preso in mano una racchetta da bambino e ha lasciato il campo nel 2024, da leggenda. Nadal ha ricevuto numerosi riconoscimenti per questa eredità sportiva ormai eterna e che ha segnato diverse generazioni. E ora è arrivato uno degli omaggi più speciali.

Nadal, cosa significa diventare Marchese in Spagna oggi

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, possedere un titolo nobiliare nella Spagna moderna non comporta diritti politici o privilegi legali. Né comporta alcun costo economico per il destinatario. Il titolo è onorario e simbolico e non comporta il pagamento di tasse o la manutenzione di proprietà storiche (a meno che il titolo non sia legato a una signoria reale, il che non è il caso di Nadal). Inoltre, i coniugi di coloro che detengono il titolo acquisiscono automaticamente il titolo di Marchese o Marchesa Consorte. In questo caso, Mery Perelló, moglie di Rafael Nadal, è da ora in poi Marchesa Consorte di Llevant de Mallorca. Questa distinzione, tuttavia, non implica alcun ulteriore riconoscimento giuridico né comporta responsabilità o obblighi formali. Gli attuali titoli nobiliari non comportano alcun onere fiscale o amministrativo, né alcun dovere formale nei confronti della Corona o dello Stato. Sono riconoscimenti puramente simbolici. Sebbene tradizionalmente ci si aspettasse un comportamento esemplare dai nobili, nella pratica moderna non esiste un codice di condotta obbligatorio legato al titolo. Attenzione, però, un titolo nobiliare può essere revocato: il Re può infatti revocare un titolo nobiliare in determinate condizioni. Ciò avviene tramite Decreto Reale, generalmente per giusta causa, come una condotta contraria ai valori costituzionali o alla dignità che si presume sia associata al titolo. Un esempio ben noto è stata la revoca, nel 2015, del titolo di Duchessa di Palma di Maiorca all'Infanta Cristina, sorella di Felipe. Una scelta presa in seguito allo scandalo giudiziario che ha coinvolto sia l'Infanta che suo marito, Iñaki Urdangarin. Anche se l'Infanta non è stata condannata penalmente, il Re ha deciso lo stesso di revocarle il titolo a causa del danno che ha arrecato all'immagine della Corona.

Nadal Marchese e non solo, le altre nomine di Re Felipe

Nell'anniversario della sua incoronazione, avvenuta nel 2014, il Re di Spagna ha conferito per la prima volta titoli nobiliari a sei personalità del mondo dello sport, della scienza e della cultura. Sei marchesati a personaggi illustri della Spagna. Tra i premiati figurano il già citato ex tennista Rafa Nadal, nominato Marchese di Llevant de Mallorca, e la cantante Luz Casal, ora Marchesa di Luce e Pace. Tra gli altri premiati ci sono poi: la nuotatrice paralimpica Teresa Perales, il biochimico Carlos López Otín, la fotografa Cristina García Rodero e Jaime Alfonsín, ex capo della Casa Reale, che ha ricevuto il titolo di Grande di Spagna. La Casa Reale ha spiegato che queste onorificenze riconoscono la carriera esemplare e i valori di ciascun destinatario.