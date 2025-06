Un passo falso inaspettato, ma nessuna tragedia. Jannik Sinner esce al torneo di Halle per mano di Bublik perdendo 450 punti nella classifica Atp. Il tennista italiano resta saldamente al comando del ranking : fino a Wimbledon il suo primo posto è blindato . È la prima volta da Bercy 2023 che Jannik non è riuscito a raggiungere almeno i quarti di un torneo e ora avrà una decina di giorni per preparare Wimbledon e ripartire, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Dopo la sconfitta contro il tennista kazako il numero uno del mondo ha voluto inviare attraverso il proprio profilo social un messaggio a tutti i suoi tifosi.

Sinner, appuntamento a Wimbledon

L'azzurro ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo: tornerà nella sua casa di Montecarlo, poi tornerà ad allenarsi in vista del torneo di Wimbledon. “Non tutti i giorni vanno come vuoi - scrive Jannik Sinner sul proprio profilo Instagram - e questo fa parte del gioco. Grazie ad Halle e a tutti i miei fan per il supporto. Congratulazioni a Bublik. Ora mi prendo qualche giorno di pausa prima di Wimbledon: una settimana per resettare, e prepararmi. A presto!” Subito è arrivata una pioggia di risposte da parte incoraggiante dei suoi tifosi, sempre pronti a supportarlo. Da "Siamo orgogliosi di te Jannik" a "Sempre con te! Forza Jan!", fino a "Ti vogliamo bene campione": l'affetto dei carota boys, e non solo, è davvero una splendida marea arancione.