Bertolucci, la previsione su Sinner

Dello stesso avviso non è però l'ex campione azzurro, oggi opinionista, Paolo Bertolucci che ha detto la sua sulla questione: "Come andrà a Wimbledon? Jannik ha il tempo per recuperare e riordinare le idee. Deve trovare il feeling con l'erba che è una superficie difficile da domare e gestire. Si riposerà e si rimetterà sotto. il numero uno al mondo, a Wimbledon farà un grande torneo. Sinner non ha fatto vedere la sua versione migliore e ora ha 10 giorni di tempo per rimettersi in sesto e prepararsi per Wimbledon".