Sabalenka ancora in crisi: dopo il flop di Parigi perde a Berlino contro la 164 al mondo. E non la prende bene...

Prova disastrosa di Sabalenka

C'è da ricordare che Vondrousova ha vinto il torneo di Wimbledon nel 2023, perciò non se la cava affatto male sull'erba. Tuttavia non si può non parlare di sorpresa, considerando il momento di forma delle giocatrici e anche i precedenti (4-3 Sabalenka). Non a caso anche le quote erano sbilanciate in favore della giocatrice di Minsk, che invece ha subito una deludente sconfitta al termine di una prestazione caratterizzata dal nervosismo e dalla confusione. Sicuramente l'avversaria ha il merito di aver giocato una buona partita, riuscendo a disinnescare un'arma importante come il servizio di Aryna, ma da parte di una numero uno al mondo ci si aspettava un comportamente diverso nonché una reazione che di fatto non c'è stata. Ciò che invece non è mancato è stata la frustrazione da parte della bielorussa, chiaramente ameraggiata per una sconfitta che non ha affatto digerito. Per Sabalenka si tratta della prima sconfitta stagionale in una semifinale WTA, mentre non perdeva contro un'avversaria fuori dalle prime 150 del mondo addirittura dal 2019.