Roddick difende Sinner: “Sconfitta con Bublik? Non è clamorosa, ecco perché. E a Wimbledon…”

La sconfitta di Jannik Sinner contro Alexander Bublik nel secondo turno dell' ATP 500 di Halle non è clamorosa. Questo il pensiero di Andy Roddick , ex numero uno al mondo, intervenuto ai microfoni di Tennis Channel per commentare quanto accaduto sui prati in Germania. Ovviamente si tratta di un risultato sorprendente, banalmente perché Sinner non perdeva contro un tennista fuori dalla top 20 dall'estate del 2023 (a Cincinnati contro Lajovic). Tuttavia, l'ex tennista americano ha predicato calma, spiegando il motivo di questo normale incidente di percorso e guardando con ottimismo all'imminente torneo di Wimbledon.

Le parole di Roddick

"Bublik ha giocato una partita perfetta per quasi un’ora. Inoltre, se è in forma, a mio avviso è uno dei 10-15 migliori giocatori al mondo su erba. Una partita al meglio dei cinque set però è diversa, peraltro in un torneo spalmato su due settimane. Non penso che quella con Bublik sia una sconfitta clamorosa, anzi sono convinto che Sinner possa solo migliorare" ha spiegato Roddick. In vista dello Slam londinese, invece: "L’erba non è la superficie preferita di Sinner, anzi forse è quella che gli piace di meno. Ma secondo me resta uno dei tre favoriti per vincere Wimbledon, insieme ad Alcaraz e Djokovic. Capisco le critiche, ma dev'esserci anche una dose di realismo: stiamo parlando di un giocatore che arriva a uno Slam sulla superficie che meno preferisce ed è comunque nella top 3 dei favoriti". Infine la chiosa finale: "Bublik su erba mi piace più di quanto io sia preoccupato per Sinner".