Alcaraz in finale al Queen’s di Londra: quanto ha guadagnato su Sinner in classifica

Carlos Alcaraz sa solo vincere. Contro il connazionale Roberto Bautista Agut, battuto con un doppio 6-4, è arrivato il diciassettesimo successo consecutivo ma anche la terza finale di fila. Dopo le due raggiunte (e vinte) sulla terra rossa di Roma e Parigi, lo spagnolo si è qualificato per l'atto conclusivo anche sull'erba del Queen's Club di Londra, dove va in scena un prestigioso ATP 500. Sicuramente il tabellone ha dato una mano ad Alcaraz, che non ha affrontato neppure una testa di serie ed è approdato in finale nonostante non abbia espresso il suo miglior tennis. Allo stesso tempo, su una superficie come l'erba ha pochi rivali e quindi un ampio margine su tanti avversari. La finale raggiunta da Alcaraz interessa indirettamente anche Jannik Sinner, che vede il suo primo posto nel ranking ATP sempre meno solido in quanto il vantaggio continua ad assottigliarsi. Sinner è comunque certo di restare in vetta almeno fino al termine del torneo di Wimbledon, tuttavia Carlos si fa sempre più minaccioso e continua a recuperare terreno.