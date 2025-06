Furia Draper al Queen's durante la sfida con Lehecka. Poi la frase in conferenza stampa: "Mi pento di quello che ho fatto"

LONDRA (REGNO UNITO) - Frustrazione e rabbia: sentimenti che Jack Draper non è riuscito a controllare durante la semifinale persa sull'erba londinese del Queen's contro il ceco Jiri Lehecka (n.30 Atp che in finale sfiderà Carlos Alcaraz ) , lasciandosi andare ad atteggiamenti di cui si è poi pentito una volta finita la partita.

Draper furioso al Queen's, poi si pente

Sceso in campo con i favori del pronostico e il tifo del pubblico di casa, il 23enne britannico (comunque sicuro di salire al quarto posto nella classifica Atp dalla prossima settimana e di evitare così il suo amico Jannik Sinner e Alcaraz nei primi turni di Wimbledon) ha ceduto in tre set a Lehecka (6-4, 4-6, 7-5), perdendo la testa in diversi frangenti del match e arrivando a un certo punto persino a sbattere violentemente la sua racchetta a terra. "Ovviamente non mi giustifico e mi pento, perché non vorrei comportarmi così - ha detto poi Draper in conferenza stampa -, ma in quel momento mi trovavo lì e cercavo di dare tutto quello che avevo. Ho lottato su ogni palla, ma alla fine non sono riuscito a controllare la mia rabbia".

I complimenti a Lehecka dopo il ko

Il numero uno del tennis britannico ha comunque reso onore a Lehecka: “Ho perso contro un giocatore che stavolta è stato migliore di me. Ho commesso qualche errore e questo a certi livelli si paga. Questo è il tennis, non c'è altro da aggiungere - ha concluso Draper -, continuerò a lavorare per efare meglio a Wimbledon".