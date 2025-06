Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, finale WTA 500 Berlino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Da un mese e mezzo a questa parte, c'è una coppia che sta dominando il circuito WTA per quanto riguarda il doppio. Si tratta di quella a tinte azzurre, formata da Sara Errani e Jasmine Paolini , che sta facendo incetta di vittorie e di titoli. Campionesse prima a Roma e poi a Parigi , le italiane hanno toccato quota 13 successi consecutivi. L'ultima sconfitta risale addirittura al 27 aprile, in quel di Madrid. Sara e Jasmine proveranno a prolungare questa striscia nel WTA 500 di Berlino , dove andranno a caccia del primo titolo di coppia su erba. Dopo il successo all'esordio contro Kostyuk/Lys e quello in rimonta ai danni di Krueger/Pegula, le azzurre hanno beneficiato di un forfait in semifinale, quello di Badosa/Jabeur. A contendere loro la vittoria in finale sarà il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls .

Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, data e orario del match

La sfida è in programma domenica 22 giugno e andrà in scena al termine della finale di singolare tra Vondrousova e Wang, programmata per le 12. Indicativamente l’orario di inizio si colloca dunque intorno alle 14.

Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, i precedenti

Le due coppie non si sono mai affrontate in carriera. Secondo i bookmakers saranno le azzurre a scendere in campo con i favori del pronostico.

Dove vedere la finale di Errani/Paolini in tv

La finale di doppio del Wta 500 di Berlino verrà trasmessa in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. In streaming, la sfida sarà visibile su SuperTenniX, SkyGo e Now Tv.

WTA 500 Berlino, il montepremi del doppio

PRIMO TURNO - € 5.220

QUARTI DI FINALE - € 8.550

SEMIFINALI - € 16.660

FINALISTE - € 28.700

VINCITRICI - € 47.220