Bublik, momento magico: dopo aver battuto Sinner, trionfa in finale con Medvedev ad Halle

Per Alexander Bublik è arrivata la ciliegina sulla torta a una settimana da incorniciare. Il tennista kazako, approdato in finale nell'ATP 500 di Halle dopo aver sconfitto - tra gli altri - il numero uno al mondo, Jannik Sinner, si è laureato campione in Germania. Andy Roddick aveva detto che su erba Bublik è uno tra i 10-15 migliori al mondo e lui l'ha confermato, superando nell'atto conclusivo Daniil Medvedev (6-3 7-6) per la prima volta in carriera, dopo sei sconfitte in altrettanti precedenti. Per 'Sascha', così soprannominato, si tratta del secondo titolo ad Halle dopo quello conquistato nel 2023. Grazie a questo risultato, inoltre, guadagnerà 15 posizioni nel ranking ATP, tornando in top 30, e - per fortuna dei suoi avversari - sarà testa di serie a Wimbledon.