L'incredibile rivelazione di Bublik: "Dopo Wimbledon stavo per smettere, poi è successo..."

Alexander Bublik sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Con il successo in finale contro Daniil Medvedev per 6-3 7-6(4) il tennista kazako ha chiuso una settimana da sogno durante la quale ha eliminato anche il numero uno al mondo Jannik Sinner per conquistare il suo quinto titolo nel circuito maggiore, il secondo sull'erba del Terra Wortmann Open e il primo da febbraio 2024 quando trionfò all'Atp 250 di Montpellier. Un successo che permette a Bublik di portarsi al numero 30 della classifica mondiale e di garantirsi una testa di serie a Wimbledon, la 28. Una buona notizia anche per i giocatori più forti che non potranno incontrare il kazako nei primo turni dello Slam londinese.