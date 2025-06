Wimbledon, quando giocano Sinner ed Alcaraz: c’è già la data

Sale l'attesa per l'inizio di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma sull'erba dell'All England Club di Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Curiosità soprattutto sulla condizione con la quale arriverà all'appuntamento il numero uno al mondo Jannik Sinner, che dopo aver perso la finale del Roland Garros, non ha digerito così in fretta il passaggio di superficie uscendo di scena agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle contro il futuro vincitore del torneo Alexander Bublik. Completamente opposto il periodo di forma di Carlos Alcaraz, che la finale di Parigi l'ha vinta e alla prima uscita stagionale sul verde ha conquistato il titolo all'Atp 500 del Queen's battendo in finale Jiri Lehecka.