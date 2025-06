Putintseva-Sakkari, dopo la furiosa lite a rete non è ancora finita: tirata in ballo Martina Trevisan...

Alta tensione a fine partita tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva nel match valido per il primo turno del Wta 250 di Bad Homburg. Una vittoria che ha decisamente lasciato il segno quella della tennista greca, che si è imposta con il punteggio di 7-5 7-6(6) per conquistare l'accesso agli ottavi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 8 del tabellone Ekaterina Alexandrova. Al termine dell’incontro, Sakkari si è avvicinata alla rete per stringere la mano alla sua avversaria prima che si accendesse un pesante battibecco. La greca non ha gradito l'atteggiamento di Putintseva, che avrebbe evitato il contatto visivo. "Bella stretta di mano" - ha commentato, scatenando la risposta della kazaka - "Non capisco cosa vuoi che faccia". Sakkari ha quindi controbattuto: "Trattami come un essere umano. Quando stringi la mano a qualcuno, lo guardi negli occhi". Putintseva ha poi alzato ulteriormente i toni: "Guardati prima di parlare! Vaff****o".