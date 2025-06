Sonego, buona la prima a Eastbourne: battuto Marozsan, ora c'è Humbert

EASTBOURNE (REGNO UNITO) - Buona la prima per Lorenzo Sonego (n.48 Atp) sull'erba inglese del 'Lexus Eastbourne Open' (Atp 250 con 756.875 euro di montepremi), dove ha sconfitto in due set (6-2, 6-4) il 25enne ungherese Fabian Marozsan (n.58 Atp).

Sonego, debutto ok a Eastbourne: agli ottavi c'è Humbert

Una vittoria convincente quella ottenuta dal 30enne torinese nel match d'esordio al 'Devonshire Park Lawn Tennis Club', dove ora affronterà il 26enne Ugo Humbert (n.58 Atp) nel match valido per gli ottavi di finale. Un avversario che Sonego conosce bene il francese, già affrontato 7 volte in passato dall'azzurro (con il bilancio di 4-3 in favore di Humbert, quest'anno vittorioso sul piemontese nei quarti a Marsiglia) e che da testa di serie n.4 del torneo ha potuto usufruire di un 'bye' al primo turno.