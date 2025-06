Alcaraz e la battuta su Ibiza dopo la vittoria al Queen's: "La verità è che..."

Ancora un successo per Carlos Alcaraz. Dopo aver conquistato nella finale del Roland Garros vinta contro Jannik Sinner il quinto titolo Slam della sua carriera, lo spagnolo ha messo le mani titolo numero 21 a livello di circuito maggiore con la vittoria all'Atp 500 del Queen's nella prima uscita stagionale sull'erba. Un segreto importante per ritrovare subito la fame di vittoria è stata per Alcaraz una breve vacanza ad Ibiza per staccare dopo il successo a Parigi: "Avevo bisogno di staccare un attimo, di non sentirmi un tennista per qualche giorno. Sono stato con gli amici, con la mia famiglia. Quei momenti mi hanno aiutato a tornare in campo più affamato, più energico. Non voglio dire che ho vinto grazie a Ibiza, ma quasi".