Paolini diretta Bad Homburg Open, segui la sfida di oggi con Fernandez. Tennis live

BAD HOMBURG (GERMANIA) - È il giorno del debutto di Jasmine Paolini al Wta 500 di Bad Homburg , in Germania . Reduce dal ko in finale nel doppio a Berlino , la tennista azzurra (n.4 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, nonché bye al primo turno) è chiamata a un pronto riscatto: la sfida con la canadese Leylah Fernandez (n.29 del ranking) vale l'accesso ai quarti di finale del torneo tedesco. Segui la partita in diretta .

11:40

Paolini-Fernandez, inizia la partita

Si parte sul Centrale di Bad Homburg con la canadese al servizio.

11:33

Paolini e Fernandez in campo

Jasmine e Leylah entrano sul Centrale di Bad Homburg, accolte dagli applausi del pubblico presente sugli spalti. La sfida tra l'azzurra e la canadese apre il programma sul campo principale.

11:20

Paolini e Fernandez tra poco in campo

Cresce l'attesa per la sfida tra l'azzurra e la canadese: ancora pochi minuti e le due giocatrici faranno il loro ingresso sul Campo Centrale di Bad Homburg.

11:10

Wta 500 Bad Homburg, il montepremi

PRIMO TURNO - €9.828

SECONDO TURNO - €13.760

QUARTI DI FINALE - €27.040

SEMIFINALI - €51.305

FINALISTA - €87.825

VINCITRICE - €142.610

11:00

Dove può arrivare Jasmine Paolini a Wimbledon? La frase di Furlan è netta: "È difficile, secondo me..."

L’ex allenatore dell’azzurra parla in vista del torneo sull’erba: “Ci sono diverse giocatrici che possono vincere". LEGGI TUTTO

10:50

Paolini a Bad Homburg, la possibile avversaria ai quarti

Nel caso in cui Jasmine dovesse avere la meglio sulla canadese Fernandez, si aprirebbero per l'azzurra le porte dei quarti di finale dove, ad attenderla, ci sarebbe una tra l'ucraina Svitolina e la vincente del confronto tra la statunitense Krueger e la brasiliana Haddad Maia.

10:40

Paolini-Fernandez, i precedenti

La 22enne nativa di Montreal è avanti 3-1 nei confronti diretti con l'azzurra ma ha perso l’ultimo precedente, un anno fa, al Masters 1000 di Dubai: al secondo turno, Jasmine si impose in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

10:30

Wta Bad Homburg, Paolini-Fernandez: dove vedere la partita in tv e streaming

Il match tra l'azzurra e la canadese, valido per il secondo turno (ottavi di finale) del Wta 500 di Bad Homburg, è in programma oggi - martedì 24 giugno - è il primo sul campo centrale a partire dalle 11:30. La partita sarà visibile in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming disponibile su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Campo Centrale, Bad Homburg