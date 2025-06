Rune fa discutere, nel suo nuovo store online anche le racchette spaccate a una cifra incredibile

Rune, l'iniziativa che fa discutere

"Le racchette distrutte di Holger Rune sono oggetti da collezione rarissimi, utilizzate in partite ufficiali e disponibili solo in numero molto limitato. Perché? Perché Holger raramente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando lo fa, quel momento – e la racchetta – racconta una storia - si legge sulla pagina Instagram shopholgerrune -. Ora puoi possedere un pezzo di quel momento. Ogni racchetta è autentica, utilizzata in partita e completamente unica. Ne esistono solo poche". Sui social è intanto già iniziato il dibattito e qualche critica è arrivata all'indirizzo del danese, per un'idea senza dubbio singolare.