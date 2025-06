Draper difende Sinner, il duro commento dopo la sconfitta a Halle: "Ragazzi, per favore..."

Anche dopo una settimana continua a far discutere la sconfitta rimediata da Jannik Sinner contro Alexander Bublik , futuro vincitore del torneo, al secondo turno dell' Atp 500 di Halle . Tra chi mette benzina sul fuoco e chi invece prova a normalizzare la prematura eliminazione del numero uno al mondo, reduce dalla finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz . Tra questi c'è anche un suo grande amico, Jack Draper , che dopo aver raggiunto le semifinali dell' Atp 500 del Queen's , ha parlato della vittoria in rimonta di Bublik su Sinner.

Draper difende Sinner dopo la sconfitta a Halle

"Sinceramente non conosco le statistiche, il mio allenatore mi ha mostrato un dato su Instagram dove c'era scritto che Sinner non ha perso con nessuno da Cincinnati, Alcaraz a parte - ha sottolineato il britannico -. Questo vuol dire che è stato chiaramente il giocatore più costante e migliore di tutti in questo tour. Poi l'erba è una superficie molto diversa e non mi sorprende che Jannik fosse preoccupato dopo quel tipo di sconfitta al Roland Garros, perché è il suo primo torneo su erba ed è difficile cominciare da subito a giocare un tennis al top. Sono sicuro che quando arriverà Wimbledon, migliorerà notevolmente le sue prestazioni. Quindi ragazzi, per favore, ricordatevi che Jannik non è sovrumano. Perderà dei match, soprattutto con il livello attuale dei giocatori, ma è una cosa assolutamente normale". Parole che sicuramente faranno piacere al suo amico Sinner.