Emma Raducanu commenta le voci di una presunta relazione con Alcaraz: "Sono contenta che..."

LONDRA (Inghilterra) - Voci, chiacchiere, passaparola. Quello che può essere catalogato come gossip, talvolta nasconde più di qualche verità. Emma Raducanu non fa nulla per confermare o per smentire una presunta relazione con il tennista spagnolo Carlos Alcaraz. “Abbiamo una buona intesa - racconta Raducanu alla BBC - ci conosciamo da qualche anno, ci siamo conosciuti nel 2021 a Wimbledon, ricordo che Carlos giocava sempre il giorno prima di me: lo vedevo vincere e questo mi motivava a fare lo stesso. È stato fantastico vivere quel torneo insieme e continuare a scalare il tabellone degli US Open, poi siamo rimasti in contatto…”.