Furlan, nuova collaborazione all’orizzonte: ecco con chi è stato avvistato in campo

Una nuova collaborazione all'orizzonte per l'ex coach di Jasmine Paolini, Renzo Furlan. Come confermato da Eurosport, l'allenatore veneto, che da giocatore ha raggiunto la Top 20 della classifica mondiale, sta infatti allenando sui campi in terra rossa di Vigevano la nuova stella azzurra, Tyra Grant, protagonista agli Internazionali Bnl d'Italia dove ha deciso di abbandonare la bandiera americana per giocare sotto il tricolore.