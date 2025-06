Alcaraz, arriva la critica durissima: "È imbarazzante sentire certe cose..."

Non si placano le polemiche in merito al nuovo format ideato dagli US Open per il doppio misto. Poche settimane fa è stata svelata l'entry list, in cui figurano quasi tutti i migliori tennisti al mondo, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, passando per Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Tuttavia non tutti i giocatori hanno apprezzato la novità e in questi giorni non sono mancati alcuni commenti piuttosto piccati. In particolare sono stati i doppisti ad alzare la voce, esprimendo il proprio disappunto. Il polacco Jan Zielinski, ad esempio, si era lamentato sui social, scrivendo: "Immagino che vincere due Slam in doppio misto in un anno non sia sufficiente per ottenere una wild card". Sulla stessa lunghezza d'onda Kristina Mladenovic, tennista francese, che ai microfoni di Tennis Actu ha duramente criticato Carlos Alcaraz.