La PTPA aggiorna la sua battaglia legale contro Atp e Wta: spariscono due big tra i firmatari

A tre mesi di distanza dalla versione originale , la PTPA ne ha presentata una seconda, aggiornando la propria denuncia all'antitrust contro diversi organi di governo nel mondo del tennis. A fare chiarezza sulla vicenda è stato il New York Times, che ha ricostruito quanto accaduto, sottolineando come questa nuova versione sia più pacifica rispetto alla precedente. Dopo l'attacco alle principali istituzioni del tennis, sono stati rimossi dalla "lista dei nemici" i tornei dello Slam, ma anche due organizzazioni come l’ITF (International Tennis Federation) e l’ITIA (Tennis Integrity Agency). Sintomo di una strategia pacifica, ma allo stesso tempo di una diatriba apparentemente ancora più aspra con ATP e WTA , nuovamente accusati di presunta violazione delle leggi antitrust . L'altro aspetto clou su cui si è soffermata la denuncia è il mancato riconoscimento della PTPA come entità rappresentativa.

Spariscono due big tra i firmatari

Un'altra novità riguarda i tennisti firmatari. Il totale è passato da 12 a 14 con le new entry Sachia Vickery e Nicolas Zanellato. Continua invece a far rumore l'assenza di Novak Djokovic, colui che ha fondato la PTPA insieme a Vasek Pospisil. Il serbo aveva motivato questa sua decisione qualche mese fa, spiegando di "non condividere alcune cose" e di "ritenere eccessive alcune espressioni". La notizia vera e propria è però l'assenza di due tennisti importanti come Carlos Alcaraz e Coco Gauff, inizialmente menzionati nella battaglia legale. A dir la verità nessuno dei due era mai stato coinvolto personalmente nella denuncia. Tuttavia la PTPA aveva lasciato intendere in conferenza stampa di aver parlato con loro e di averli dalla propria parte nonostante la mancata firma.