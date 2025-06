Wimbledon, Jannik Sinner si prepara all'esordio: ecco con chi si è allenato

Prosegue il conto alla rovescia in vista del torneo di Wimbledon, terzo Major del 2025, in cui Jannik Sinner sarà uno dei favoriti per il titolo. In stagione l'azzurro ha espresso un livello altissimo negli Slam, trionfando agli Australian Open e arrivando a un solo punto dalla vittoria al Roland Garros. Proprio la sconfitta contro Carlos Alcaraz subita a Parigi rappresenta una motivazione extra per Sinner, determinato a prendersi la rivincita sui prati londinesi. Per quanto riguarda lo stato di forma, non preoccupa più di tanto il ko per mano di Bublik ad Halle, con Jannik stesso che l'ha attribuito a una necessità di riposarsi, fisicamente e mentalmente. Il rivale principale a Londra rimane ancora Carlos Alcaraz, ma i due potrebbero affrontarsi solo in un'eventuale finale. Ergo, prima bisognerà giocare - e vincere - ben sei match. Il numero uno al mondo vuole dunque farsi trovare pronto al torneo e già in questi giorni è al lavoro.