Jannik Sinner è on fire, letteralmente. In un video postato sui social dall'ATP - e che ha generato in poco tempo decine di migliaia di 'mi piace' - il protagonista è Sinner, il quale prima accende un fiammifero con l'ausilio di una pallina da tennis, poi ne posiziona un altro all'interno del riquadro di battuta e con un servizio preciso lo accende, mentre in sottofondo si sente il grido 'That's the one'. La cornice è ovviamente Wimbledon con i suoi inconfondibili prati, dove tra pochi giorni scatterà il terzo Slam della stagione. Sarà proprio Jannik uno dei giocatori più attesi, essendo tra i favoriti per il titolo. Nello Slam londinese a dir la verità non si è mai spinto oltre la semifinale, tuttavia negli ultimi 12 mesi è stato quasi impeccabile nei Major, vincendo US Open e Australian Open e raggiungendo la finale al Roland Garros. Tornando al filmato, oltre ad apprezzare le doti del numero uno al mondo, i social si sono interrogati se ci fosse lo zampino dell'intelligenza artificiale.