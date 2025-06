La previsione di Rusedski per Wimbledon: "Chi vince tra Sinner o Alcaraz? Non ho dubbi..."

Wimbledon è lo Slam più difficile da vincere. Non a caso dal 2003 a oggi, per un totale di 21 edizioni (nel 2020 non si è giocato a causa della pandemia), ci sono stati soltanto cinque vincitori diversi: Andy Murray, Rafa Nadal e Carlos Alcaraz (tutti con due titoli ciascuno), Novak Djokovic (7) e Roger Federer (8). Per Jannik Sinner ci sarà dunque una difficoltà extra, nonostante abbia dimostrato di essere un ottimo giocatore su erba e in passato abbia anche battuto Alcaraz proprio sui prati londinesi. L'azzurro è comunque tra i favoriti per la vittoria, tuttavia Alcaraz (e ovviamente Djokovic) hanno il piccolo vantaggio di sapere già come si vince Wimbledon. Poco male perché a parlare sarà comunque il campo e a conquistare il titolo sarà colui che vincerà tutte e 7 le partite. Alcaraz arriva in gran forma, essendo reduce dal titolo al Queen's e in striscia aperta di 18 vittorie consecutive. Sinner, di contro, ha le fiamme negli occhi, specialmente dopo il doloroso ko di Parigi.