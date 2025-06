Mladenovic e la dura accusa ad Alcaraz: "Imbarazzante sul doppio misto, ma stiamo scherzando?". Poi precisa

Hanno fatto discutere le parole di Kristina Mladenovic, che in un'intervista rilasciata a Eurosport France ha usato toni severi per commentare la decisione degli US Open di introdurre un nuovo format per il torneo di doppio misto. La tennista francese, specialista del doppio, non ha minimamente gradito questa novità e ha criticato duramente lo Slam newyorchese, tirando in ballo anche Carlos Alcaraz. Riferendosi ad alcune precedenti dichiarazioni dello spagnolo, Mladenovic ha tuonato: "Quando senti i partecipanti dire che giocheranno per divertirsi mentre si preparano per gli US Open è imbarazzante. Uno Slam non è né divertimento, bensì anni di sacrifici e un qualcosa che da piccolo sogni di vincere". Infine, la giocatrice transalpina ha concluso: "In termini di strategia aziendale, è un'idea brillante. Ma da un punto di vista sportivo è problematico perché tocca l'essenza del tennis. Non c'è problema a organizzare un evento del genere, ma non chiamatelo Slam".