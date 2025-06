Alcaraz e Sinner tornano a vedersi dopo il Roland Garros: l'abbraccio in campo

Il 23 maggio, pochi giorni prima dell'inizio del Roland Garros, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si erano incrociati in campo a Parigi durante una sessione di allenamento e si erano abbracciati . Due settimane dopo, erano nuovamente in campo - ma sullo Chatrier e da avversari - a contendersi un titolo Slam. Il 26 giugno, alla vigilia dell'inizio di Wimbledon , la scena si è verificata di nuovo. Sul Campo Centrale, i numeri uno e due al mondo si sono incontrati e ancora una volta si sono abbracciati. Alcaraz aveva appena finito di allenarsi con Novak Djokovic , mentre Sinner stava per cominciare il suo allenamento con Daniil Medvedev.

Magari non saranno amici per la pelle, ma è evidente che tra i due ci sia stima e rispetto reciproco. Per quanto riguarda invece la "x" di questa proporzione, gli appassionati di tennis ovviamente sperano che accada lo stesso poiché si augurano di assistere a un altro splendido capitolo della rivalità ribattezzata 'Sincaraz'. Pur essendo i due favoriti per un posto nell'atto conclusivo, c'è da ricordare che su una superficie come l'erba la possibilità di assistere a delle sorprese è più alta del solito, pertanto non è scontato che domenica 13 luglio Jannik e Carlos si ritrovino di fronte.

Il saluto con Bublik

L'altra immagine che ha fatto il giro dei social è stata quella in cui Jannik Sinner ha salutato Alexander Bublik. I due stavano camminando tra i viali dell'All England Club quando si sono incontrati e si sono stretti la mano. Un gesto all'apparenza scontato eppure non banale, che - se sommato all'abbraccio con Alcaraz - ribadisce la sportività di Sinner, sempre molto corretto nei confronti dei suoi colleghi. Ovviamente non è che covi rancore verso di loro, tuttavia si tratta pur sempre degli unici due avversari in grado di sconfiggerlo nel 2025.