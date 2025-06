Sinner-Nardi, primo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Comincerà contro un connazionale il cammino di Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon . Il tennista azzurro, numero uno al mondo, è stato infatti sorteggiato contro Luca Nardi , classe 2003 di Pesaro. Esordio soft sulla carta per Sinner, determinato a partire col piede giusto sui prati inglesi, dove va a caccia della prima finale in carriera . Il tennista di Sesto Pusteria ha raggiunto al massimo una semifinale nel 2023, mentre lo scorso anno si è fermato nei quarti contro Medvedev. In quest'edizione sicuramente avrà più chance, ma è reduce da due sconfitte - contro Alcaraz in finale a Parigi e contro Bublik ad Halle -, perciò innanzitutto punta a iniziare bene, senza andare troppo avanti con la mente. Dato che l'inaugurazione del Centrale è riservata al campione in carica, quindi Carlos Alcaraz (in campo lunedì), Sinner avrà un giorno in più per allenarsi e preparsi all'impegno inaugurale.

Sinner-Nardi, data e orario del match

L'incontro di primo turno tra Jannik Sinner e Luca Nardi è in programma martedì 1° luglio con orario e campo ancora da definire.

Sinner-Nardi: i precedenti tra i due

Jannik Sinner e Luca Nardi non si sono mai affrontati in carriera, né a livello ATP né a livello Challenger. L’incontro che andrà in scena a Church Road sarà dunque il primo di sempre tra gli azzurri.

Dove vedere il match Sinner-Nardi in tv

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è in programma dal 30 giugno al 13 luglio è sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, la novità è che con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon, in cui si salterà da un campo all’altro per seguire tutti i momenti salienti degli incontri.

Wimbledon 2025, il montepremi (convertito in euro)

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000