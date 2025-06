LONDRA (INGHILTERRA) - Cresce l'attesa per il torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via da lunedì (30 giugno) sui campi in erba dell'All England Tennis Club londinese con i match del primo turno (sfiderà l'argentino Baez). Chi vuole raggiungere le fasi finali del prestigioso evento è senza dubbio il 'padrone di casa' Jack Draper, quarta testa di serie del tabellone alle spalle di Sinner, Alcaraz e Zverev. Dopo aver battuto Holger Rune in un match d'esibizione al 'Giorgio Armani Tennis Classic', il classe 2001 di Sutton ha rivelato, ai microfoni di 'Tennis 365', i suoi obiettivi nel breve termine e spiegato che lavorerà duramente per avvicinarsi il più possibile al livello dei primi due giocatori del mondo.