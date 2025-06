Sabalenka e Gauff, pace fatta con un balletto virale sui social: tifosi in delirio

Un balletto postato sui social per sancire la pace. Aryna Sabalenka e Coco Gauff si sono ritrovate a Wimbledon a poco più di un mese di distanza dalla finale del Roland Garros e hanno messo in chiaro come non ci fossero rancori tra loro. Lo hanno fatto ballando e pubblicando il filmato su TikTok al termine dell'allenamento congiunto sul Centrale. Le due non si erano lasciate troppo bene dopo quanto accaduto a Parigi. In conferenza stampa, Sabalenka aveva detto che era stata lei a perdere la partita e non l'avversaria a vincerla. Gauff, di contro, aveva dimostrato grande maturità, replicando ai microfoni di Espn: "Probabilmente è ancora delusa per la sconfitta, quindi non prenderò troppo sul serio ciò che ha detto". Peccato che non fosse stato così per molti tifosi, che sui social avevano attaccato duramente la numero uno al mondo.