Cinà tra tennis ed esami di maturità: “Ero più teso che in uno Slam…”

"Maturità? Diciamo che forse ero più teso prima di fare questo esame rispetto alla partita di Miami . Sono contesti diversi, mi trovo meglio quando sono in campo". Sono le parole di Federico Cinà, tennista azzurro classe 2007 , tra i talenti più promettenti del vivaio italiano. Nella scorsa stagione si era fatto notare superando il primo turno al Master 1000 a Miami, oggi invece ha superato il tanto atteso esame di maturità. Con un ottimo risultato anche in questo caso: "Sono felicissimo di aver finito e di averlo fatto con un 75 che per me è un bel voto", racconta sorridente a margine della Mediolanum Padel Cup in corso al Country Time Club di Palermo, la seconda casa di Federico.

Cinà: "Mi alleno tranquillo, i risultati arriveranno"

Archiviati gli esami, tornerà a concentrarsi sul campo con l'obiettivo di qualificarsi per le NextGen Finals e conquistare un posto nel tabellone di uno Slam: “Per entrare a New York ho gli ultimi quattro tornei per fare punti, poi si chiudono le liste. Giocherò questi Challenger di fila e vedremo a che punto sarò. In caso, proverò anche in Australia”. Federico vive la sua crescita con serenità: "Si sente tanto parlare di Sinner, Musetti, e va bene così. Pressione? No, anzi, la loro notorietà mi consente di stare fuori dai riflettori e da un certo punto di vista è un vantaggio. Io faccio quello che devo fare, mi alleno tranquillo e i risultati arriveranno. Il mio punto forte è il rovescio. Dritto e servizio sono i colpi su cui devo lavorare di più. Padel? Sì ogni tanto gioco, spesso con Francesco Palma, mio grande amico e direttore del circolo. Lo batto quasi sempre, però sta migliorando".