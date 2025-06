Djokovic sulla rivoluzione di Sinner: "È stata una sorpresa, nell'ultimo anno Jannik..."

Djokovic: "Sinner nell'ultimo anno è migliorato molto"

La 'rivoluzione' fatta dal numero uno a pochi giorni da Wimbledon ha preso di sorpresa anche il tennista serbo: "Io ho lavorato con Panichi e Badio, penso che entrambi siano dei professionisti fenomenali, entrambi hanno contribuito tanto ai miei successi e del mio team. Non so quali siano le ragioni che hanno portato alla separazione con Jannik ma è stata una sorpresa anche per me. Il gioco e il fisico di Sinner sono migliorati molto nell'ultimo anno/anno e mezzo. E loro sono stati una parte integrante del team. A essere onesto, quindi ripeto, non so perché si siano separati. Ma i cambiamenti possono succedere. Non è solo necessariamente qualcosa legato a un aspetto professionale, magari può essere anche qualcosa di più privato".