Zverev attacca chi critica Djokovic: "Novak generoso, vi dico cosa ha fatto con me..."

Allenarsi con un sette volte campione di Wimbledon non è una cosa che capita tutti i giorni, perciò nella settimana che precede lo Slam londinese tanti giocatori ne hanno approfittato per scambiare qualche colpo con Novak Djokovic. Il tennista serbo si è allenato sul Centrale con Carlos Alcaraz - che lo ha sconfitto nelle ultime due finali -, poi con Aryna Sabalenka e infine con Alexander Zverev. Tra questi è proprio il tennista tedesco a vantare i peggiori risultati a Wimbledon, non essendosi mai spinto oltre gli ottavi (mentre negli altri tre Slam è arrivato in finale). Non sorprende, dunque, che al termine dell'allenamento Zverev ne abbia approfittato per chiedere qualche consiglio a Nole su come limare alcuni dettagli su una superficie come l'erba. Il giocatore di Amburgo lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a tennis365.com