Alcaraz non si fida di Fognini: "Un genio e poi occhio ai primi turni a Wimbledon"

In quello che è forse il miglior momento di forma della sua carriera, Carlos Alcaraz si prepara ad iniziare la sua corsa verso il terzo titolo consecutivo a Wimbledon . Il campione spagnolo, che è reduce dal quinto successo Slam ottenuto in finale su Jannik Sinner al Roland Garros e dal trofeo alzato sull’erba del Queen’s , farà il suo esordio contro Fabio Fognini , che disputerà invece i Championships per l’ultima volta nella sua carriera. La sfida, che si preannuncia dall’alto tasso tecnico, aprirà il Centre Court a partire dalle ore 14:30 di questa edizione del torneo di Wimbledon.

Alcaraz: “Contro Fognini dovrò dare il massimo”

Nonostante i momenti di forma che stanno attraversando i due giocatori, Alcaraz è consapevole dell’imprevidibilità del suo prossimo avversario e per questo, come sottolineato in conferenza stampa, sarà fondamentale tenere alta la guardia: “Credo che Fabio sia un giocatore incredibile con molta storia nel nostro sport. Ha giocato tornei importanti. Penso che sia un giocatore geniale e sono certo che sarà una bella partita. È molto talentuoso e riesce sempre a costruire il suo gioco durante il match. Quindi devo essere molto concentrato, soprattutto in questa fase, perché i primi turni a volte possono essere insidiosi. Dovrò essere concentrato e al massimo della forma”.