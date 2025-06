Berrettini e il saluto a Fognini per l'ultimo Wimbledon: "Una cosa gliela voglio dire..."

Quest'edizione di Wimbledon sarà particolarmente speciale per Fabio Fognini, che per l'ultima volta nella sua gloriosa carriera prenderà parte al torneo londinese. L'azzurro è entrato in tabellone in extremis per una serie di ritiri e il sorteggio gli ha regalato un primo turno contro Carlos Alcaraz, colui che ha vinto le ultime due edizioni di questo Slam. Da un lato è un peccato che perché Fognini non potrà neppure ambire a vincere - salvo miracoli sportivi -, dall'altro invece è un'ottima notizia perché Fabio non solo avrà la certezza di calcare ancora una volta il Centrale, bensì aprirà addirittura il programma. L'erba non è mai stata la superficie preferita del ligure e non è un caso che Wimbledon sia l'unico Major in cui non si è mai spinto oltre il terzo turno. Tuttavia è atteso da una giornata unica e non dovrà far altro che godersela, contro uno dei migliori al mondo su uno dei campi migliori al mondo. Per l'occasione, Matteo Berrettini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, spendendo parole al miele per il connazionale.