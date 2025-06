Musetti e il retroscena sull'infortunio: "Il medico mi ha detto che se non fossi..."

"Sono rimasto fuori senza toccare la racchetta per due settimane intere, ma la cosa importante è stata fare terapie e riabilitazione ogni giorno". Lo ha detto Lorenzo Musetti , che in occasione del Media Day ha risposto alle domande dei giornalisti a pochi giorni dal debutto nel torneo di Wimbledon . Il tennista azzurro è stato alle prese con l'infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz e non ha potuto prendere parte a nessun torneo su erba prima dello Slam londinese. Tuttavia è apparso ottimista in vista del suo esordio, specialmente dal punto di vista fisico: "Ora sto bene onestamente. Da quando ho riniziato non ho mai avuto sensazioni di ricaduta . Vediamo come il fisico risponderà in partita, ma è stato testato e non mi ha dato problemi".

Musetti: "L'obiettivo era essere qui"

Lorenzo ha poi aggiunto: "Non ho aspettative, voglio cercare di godermi il momento. Ho lavorato tanto fuori dal campo, ho fatto due settimane piene in cui tutti i giorni sono riuscito a fare terapia ed esercizi per velocizzare il percorso di recupero. Questo mi ha portato a essere pronto per poter giocare: il mio obiettivo era quello. Poi, arrivati qua, nessuno vuole perdere subito. Cercherò di prendere una partita alla volta e come andrà andrà. Già il primo turno è molto difficile essendo la prima partita su questa superficie". Infine, il carrarino è entrato nei dettagli in merito all'infortunio: "Ho avuto una lesione di primo grado all'adduttore sinistro. Quello che avevo avvertito a Parigi non era un fantasma ma purtroppo era vero. Speravo di sbagliarmi, ma ho fatto più di una risonanza nel giro di vari giorni e tutte hanno confermato l'esito negativo. Il dottore mi aveva detto che se non fossi stato uno sportivo ci sarebbe voluto un mese, però in due settimane e mezzo sono riuscito a guarire e a cicatrizzare. L'età e le terapie hanno aiutato".