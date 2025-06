Bublik sicuro su Sinner: "Per batterlo anche a Wimbledon serve una cosa"

Alexander Bublik era il giocatore che tutti volevano evitare a Wimbledon, specialmente dopo il trionfo ad Halle, arrivato dopo una vittoria - al secondo turno - sul numero uno al mondo, Jannik Sinner. Tra le prime otto teste di serie, quella sfortunata che ha trovato il kazako sulla sua strada in un possibile terzo turno è Jack Draper, ma entrambi devono prima vincere due partite e, specialmente su una superficie come l'erba in cui le sorprese sono all'ordine del giorno, non è affatto scontato. Bublik che alla vigilia dello Slam londinese ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, toccando vari temi, tra cui il livello degli attuali migliori giocatori a livello ATP: "Fino a poco tempo fa in top 20 c'erano anche giocatori che non eccellevano in termini di professionalità, mentre adesso sono tutti più determinati. Sinner? La sua costanza è impressionante".