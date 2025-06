Musetti riparte da Wimbledon e l’obiettivo è regalarsi Sinner ai quarti

Lorenzo Musetti torna in campo e a Wimbledon lo farà senza partite giocate sull’erba. Non ha potuto disputare né Halle né il Queen’s per via dell’infortunio rimediato al Roland Garros in semifinale contro Carlos Alcaraz. E’ servito riposo e recupero per un fisico stanco e che sulla terra rossa ha dato il meglio di sé, prima entrando in top ten e poi arrivando fino alla sesta posizione (oggi è n.7). Ora al terzo slam dell’anno ci