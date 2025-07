Fognini, sicuro sia la fine? Anche Alcaraz prova a convincerlo a ripensarci

Saranno le 48 ore più lunghe della sua vita. Parliamo di Fabio Fognini, protagonista ieri di una vera e propria battaglia contro Carlos Alcaraz. A fare da teatro il Centrale al primo turno di Wimbledon per un finale che neanche il miglior sceneggiatore avrebbe mai potuto scrivere. Già, perché nel giorno del sorteggio il tabellone mette di fronte l’azzurro al numero due del mondo e la sconfitta pareva annunciata a tutti. Non a Fabio che da tempo ha annunciato come qu