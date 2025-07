Sky e Wimbledon 2025: miglior esordio di sempre per la prima giornata del torneo

ROMA - La prima giornata di Wimbledon 2025 segna un record storico per Sky: si tratta infatti del miglior esordio di sempre per il torneo sull’emittente, con un incremento dell’8% rispetto alla giornata d’apertura della scorsa stagione . Un dato che conferma il crescente interesse del pubblico italiano per il grande tennis internazionale, soprattutto quando in campo scendono protagonisti del calibro di Carlos Alcaraz e Fabio Fognini.

Il tennis su Sky fa il record

A catalizzare l’attenzione degli spettatori è stato proprio il match tra il tennista spagnolo e l’azzurro, andato in scena nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno. La sfida, disputata tra le 14:41 e le 19:18, ha registrato una media di 303 mila spettatori complessivi in Total Audience*, raggiungendo uno share televisivo del 3,1%. Numeri importanti, che testimoniano l’alto coinvolgimento del pubblico per un incontro tra talento e esperienza, tra il giovane campione in carica e il veterano del tennis italiano. Ancora più significativi i contatti unici**, che hanno superato quota 1 milione e 100 mila: un risultato che rafforza la centralità di Sky nella copertura dei grandi eventi sportivi e conferma il tennis come uno degli sport più seguiti e amati dagli abbonati, soprattutto in occasione di appuntamenti prestigiosi come Wimbledon.

* Il dato Total Audience include le visioni su big screen e sulla piattaforma Sky Go

** Il dato dei contatti unici non comprende le visioni tramite Sky Go