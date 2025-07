Il retroscena di Cahill su Sinner dopo il Roland Garros: "C'erano delle caramelle e..."

ROMA - In vista dell’esordio a Wimbledon, spunta un retroscena divertente che ha per protagonista Jannik Sinner . A svelarlo è il suo allenatore Darren Cahill, che racconta come il tennista italiano abbia deciso di concedersi una piccola “ricompensa” dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Alcaraz.

Cahill e il racconto su Sinner

"Dopo la partita, Jannik doveva andare a parlare con la stampa. Ci stavamo dirigendo verso il pullman riservato ai giocatori", ricorda Cahill. "Vicino all’uscita dal campo c’è un contenitore di vetro pieno di caramelle, a disposizione degli atleti. E cosa ha fatto Jannik? Invece di prenderne qualcuna, ha afferrato l’intero barattolo! Era stato super rigoroso con la dieta per due settimane, e in quel momento ha deciso di mollare tutto. Durante il tragitto, era seduto in macchina circondato da caramelle. Non riuscivamo a smettere di ridere!”. Un siparietto che mostra il lato più spontaneo e ironico del campione azzurro, ora alle prese con l'erba di Wimbledon.