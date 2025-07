La frase di Musetti a Wimbledon è sconfortante: "Sto facendo..."

ROMA - Si è conclusa al primo turno l’avventura di Lorenzo Musetti a Wimbledon . Il numero 7 del mondo, reduce da un infortunio e semifinalista nel 2024, è stato battuto a sorpresa dal qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Una prestazione sottotono, segnata da continui alti e bassi e da un evidente disagio fisico e mentale in campo. Musetti non è mai riuscito a trovare il ritmo, apparendo spesso contratto e poco lucido nei momenti chiave del match.

Musetti e quella frase in campo a Wimbledon

Emblematico uno sfogo catturato dalle telecamere durante il terzo set: “Che schifo, sto facendo schifo” ha esclamato il tennista toscano, visibilmente frustrato per l’andamento della partita. Un’eliminazione che fa rumore, non solo per il valore dell’avversario – numero 269 del ranking ATP – ma anche perché arrivata dopo mesi di lavoro per il rientro dall’infortunio. Ora per Musetti sarà fondamentale ritrovare fiducia e condizione in vista della seconda parte di stagione.