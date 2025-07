Wimbledon, Jasmine cosa succede? E ora rischia anche di perdere la top ten

Che sia finito l’effetto ‘Jas’? E’ la domanda che in tanti si fanno nel circuito dopo le eliminazioni precoci di Paolini, prima al Roland Garros e ora a Wimbledon. Due slam nei quali lo scorso anno l’azzurra aveva sorpreso tutti facendo finale in entrambi. Furono il viatico per il suo successo più grande, quello in doppio con Sara Errani ai Giochi di Parigi, ma ora a distanza di quasi un anno