Wimbledon, Djokovic fa 99 e a 38 anni vuole l’ottava meraviglia

Novak Djokovic non è ancora pronto a dire a basta. Avrà anche abdicato da n.1 del mondo, ma guai a dare per spacciato il 38enne serbo. La condizione migliora, il suo tennis anche e gli stimoli non mancano. Si è visto nella gara vinta ieri al secondo turno, quella contro un altro veterano, Daniel Evans. Un successo in tre set che regala a Nole il terzo turno per la diciannovesima volta in carriera. E pensare che la sua prima apparizione sui campi dell’All England Clu